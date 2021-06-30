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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:42 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد المؤشر العام 0.09%، وارتفع السوق الأول 0.10%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.04% و0.06% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:40 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 70 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2720 صفقة حققت سيولة بقيمة 13.5 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "مزايا القابضة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.32 مليون دينار مرتفعاً بنسبة 1.77%، تلاه سهم "الكويت الوطني" بقيمة 1.11 مليون دينار مرتفعاً بنحو 0.70%.

وجاء سهم "عربي القابضة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 6.20%، فيما تصدر سهم "المغاربية" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 10.60%.

قطاعياً، شهدت البورصة صعود مؤشرات 4 قطاعات في التعاملات الصباحية يتصدرها الخدمات المالية بنمو نسبته 0.45%.

في المقابل، تراجع 6 قطاعات أخرى بصدارة المواد الأساسية بنحو 2.43%، واستقر 3 قطاعات وهي المنافع والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

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