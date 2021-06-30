ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث صعد المؤشر العام 0.09%، وارتفع السوق الأول 0.10%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.04% و0.06% على الترتيب ،

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:40 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 70 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2720 صفقة حققت سيولة بقيمة 13.5 مليون دينار تقريباً.