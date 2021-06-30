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هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان (اعرف التفاصيل)
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:40 ص
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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 هزة أرضية علي بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، عن تفاصيل الهزة الأرضية، وهي كالتالي:
- تاريخ الحدوث
الأربعاء الموافق 30 /06/2021
- وقت الحدوث
8:11 صباحا بالتوقيت المحلى
- القوة:
3.3 درجة على مقياس ريختر
وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.
ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
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