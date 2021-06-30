هزة أرضية على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان (اعرف التفاصيل)

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 هزة أرضية علي بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.





وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، عن تفاصيل الهزة الأرضية، وهي كالتالي:

- تاريخ الحدوث

الأربعاء الموافق 30 /06/2021

- وقت الحدوث

8:11 صباحا بالتوقيت المحلى

- القوة:

3.3 درجة على مقياس ريختر



وأوضح أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.



