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السيسي لـ"المصريين": "إحنا ماشيين بكرم الله" (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان يحلم بمشروع تصنيع مشتقات البلازما في مصر منذ أن كان وزيرا للدفاع.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا الحلم لم يتحقق طوال 7-8 سنوات ورغم ذلك لم ييأس وأصر على تنفيذه، معقبًا: "ربنا أفاض علينا، وخلال عام ونصف سيتم افتتاح أول مصنع متكامل لهذا المشروع".

وتابع: "كل كلام بنقوله الناس بتتعرض له أما بحسن نية أو بسوء نية بهدف الإساءة والتشوية والتشكيك اللي احنا متعودين عليه"، مشددًا على أن المشروع هام جدًا ولو تم تنفيذه بشكل صحيح سيكون فرصة كبيرة وله آثار جيدة على المجتمع والدولة المصرية، موضحًا أن كثير من الدول لم تستطيع الدخول في هذا المشروع، وكان من بين أسباب عدم دخول مصر تصنيع مشتقات البلازما سمعة مصر في فيروس سي، ولكن هذا لم يعد موجودا وحصلنا على وثيقة من منظمة الصحة العالمية بأن الدولة المصرية خالية من فيروس سي.

ووجه الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على دعمه وكرمه وعطفه ورحمته بنا، معقبًا للمصريين: "إحنا ماشيين بكرم الله، ويارب ما يحرمني من شرف كرمه ورحمته ودعمه لينا".

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