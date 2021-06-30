Advertisements

وزير التموين يهنئ المصريين بمناسبة 30 يونيه: أعادت للدولة مكانتها

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
أحمد فشير
Advertisements

أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت وستظل أسمى معاني الإنسانية التي علمتنا أن الكرامة كنز ثمين لا يُسلب ولا يُفرط فيه، فهي ثورة عظيمة لشعب عظيم أعادت للدولة المصرية ريادتها في المنطقة والعالم، وسوف يذكر التاريخ دائماً وأبداً أنها ثورة الإرادة الشعبية. 

وأشار المصيلحي، في بيان صحفي، إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لكل تلك الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بناء للإنسان المصري والذهاب به إلى ما يُعرف بجودة الحياة في معيشته ومسكنه وتعليمه وكافة خدماته التي تُقدم على الأرض.

وبعث وزير التموين والتجارة الداخلية، برسالة تهنئة لشعب مصر بمناسبة مرور ثماني سنوات على ثورته العظيمة، والتي استطاع من خلالها المصريين بالتكاتف مع القيادة السياسية وإعادة الدولة المصرية إلى مسارها الصحيح في البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات في كل المجالات. 

وأضاف أن التفاف الشعب حول قيادته السياسية يساهم في المزيد من الإنجازات والتنمية لشعب يستحق وشعب يتبؤ مكانته بين شعوب الدول الأخرى باعتبار أن أرضه أقدم وأعرق حضارة عرفها التاريخ، متابعًا: "وتحيا مصر ويحيا الشعب المصري".

أخبار تهمك

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ أقل من ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي لأهل الريف: "لو متعاونتوش معانا هنعاني" (فيديو)

منذ 43 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ أكرم توفيق

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ نصف ساعة

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

07:33 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

10:40 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة