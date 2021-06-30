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روسيا تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بكورونا لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:50 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية جراء فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ذكرت السلطات الصحية الروسية، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (6209)، تليها مدينة بطرسبورغ (2453)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1374).

 

وكان المركز الروسي لمكافحة الوباء، أعلن أن 14697 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و984037 شخصا.

 

وأفادت بيانات وزارة الصحة الروسية، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 5 ملايين و493557 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 134545 حالة.

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