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"الجمارك": تدريب الشركات الهندسية على آليات التسجيل المسبق للشحنات

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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أدار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك الندوة الاليكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أمس بالتعاون مع مصلحة الجمارك، ورد على استفسارات الشركات ووعد بحل المشكلات التي تواجه قطاع التصدير بالصناعات الهندسية وفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
 
ومن جانبه أعلن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك خلال رده علي الشركات، أنه سيتم إتاحة تدريب للشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية داخل مقر المجلس حول كيفية التسجيل المسبق للشحنات والتعامل مع كل ما يتعلق بهذا الأمر، مشيراً إلى فتح قناة اتصال مع المجلس خلال الفترة المقبلة وتلقي أية مشكلات يمكن أن تواجه الأعضاء والعمل على حلها.
 
وأعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة أكثر من 45 شركة من قطاع الصناعات الهندسية في الندوة الاليكترونية وورشة العمل التي تهدف للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين ودورها في الربط بين المستفيد من الخدمة وهم الشركات ومقدم الخدمة ممثلة في مصلحة الجمارك".
 
وقالت، إن الورشة تضمنت التعريف بوحدة دعم المصدرين والمنتجين، وأهم أهدافها وآليات تقديم الخدمة، وأمثلة على أهم المشاكل المطروحة ودور الوحدة في حل الأزمات التي يمكن أن تواجه المصدرين بقطاع الصناعات الهندسية، إضافة إلي كيفية التسجيل المسبق للشحنات ACI .
 
وشارك في الندوة كلا من، عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وليد حسين مدير عام المكتب الفنى، وعمرو أبو النور نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين وياسر يسرى مدير إدارة الصادر بجمرك الدخيلة بالإسكندرية، وجمال قطب مدير عام شركة "MTS" وسمر أحمد مدير إدارة وعضو وحدة دعم المصدرين والمنتجين وسماح عبدالعزيز مدير إدارة وعضو وحدة دعم المصدرين والمنتجين وأحمد كارم رئيس قسم بالمكتب الفنى.
 
وأشارت "حلمي" إلي استمرار فعاليات المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة، وذلك على مستوى اللقاءات المفتوحة بين الجهات الحكومية والمصدرين، من أجل إيجاد حلول واضحة لأية عوائق تواجه القطاع الصناعي الهندسي.

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