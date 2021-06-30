رئيس جامعة أسوان: ثورة ٣٠ يونيه ملحمة شعبية طهرت الوطن



بعث الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيه المجيدة.



وقال الدكتور أيمن عثمان أن ثورة يونيو كانت بداية حقيقية لإنشاء مصر الحديثة والعمل علي تثبيت أركانها في مختلف المجالات العلمية والتنموية والصناعية.

وتعد لحظة تاريخية فارقة فى حياة المصريين،



مشيرا بأن مصر حققت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات لم تسبق وستظل خالدة علي مر التاريخ من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة والتي يجني ثمارها المواطن في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والمعيشية.