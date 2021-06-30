هاني العقبي: موسيماني مع الأهلي يسير بخطى ثابتة حتى الآن

قال هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق و المدير الفني الحالي لنادي الترسانة ، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يسير بخطى ثابتة حتى الآن ، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه منذ توليه قيادة القلعة الحمراء .





وقال العقبي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

موسيماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك ، ثم التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش ، ويقترب من حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم وهو ما يجعله على أعتاب تحقيق إنجازاً قارياً جديداً ، وهو الهدف المطلوب داخل منظومة النادي الأهلي .





واختتم العقبي : محمد مجدي أفشة لاعب مميز للغاية ، وهو الأفضل والأكثر تأثيراً في الدوري المصري ، كما أنه ليس له بديل في مركزه ، وأصبح معشوقاً للجماهير الحمراء منذ هدفه في مرمى الزمالك بنهائي دوري الأبطال الإفريقي .



