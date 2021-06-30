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هاني العقبي: موسيماني مع الأهلي يسير بخطى ثابتة حتى الآن

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق و المدير الفني الحالي لنادي الترسانة ، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يسير بخطى ثابتة حتى الآن ، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه منذ توليه قيادة القلعة الحمراء .

وقال العقبي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
موسيماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك ، ثم التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش ، ويقترب من حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم وهو ما يجعله على أعتاب تحقيق إنجازاً قارياً جديداً ، وهو الهدف المطلوب داخل منظومة النادي الأهلي .

واختتم العقبي : محمد مجدي أفشة لاعب مميز للغاية ، وهو الأفضل والأكثر تأثيراً في الدوري المصري ، كما أنه ليس له بديل في مركزه ، وأصبح معشوقاً للجماهير الحمراء منذ هدفه في مرمى الزمالك بنهائي دوري الأبطال الإفريقي .

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