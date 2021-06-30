مصرع ميادة ضحية الاستعراضات القتالية في زفة شوار عروسة بالدقهلية

لقيت الطالبة ميادة ايهاب ضخية استعراضات البلطجة في حفل زفاف جهاز عروسة بقرية اتميدة بالدقهلية.



وكانت شهدت قرية أتميده التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية إصابة فتاتين، اثر فتح 15 طفاية حريق وايضا 2 أنبوبة بوتوجاز لعمل العروض للالوان والابخرة في زفة شوار عروسين.



كان الشارع يعمه الفرح والزغاريد ولكن فجأة تحول المشهد إلي طريقة بلطجة بعيدة عن العقل والمنطق عندما خرج عدد من الشباب بطفايات الحريق واسطوانات الغاز قي محاولة للاحتفال بصنع الوان وأبخرة تسببت في كارثة.





وبدعوة أهل العروس لمشاركة أهل القرية الفرحة يوم الجمعه بعد الصلاة نقل ( الشوار) جهاز العروسة، وتجمع اهل القرية قرية اتميدة مركز ميت غمر، ولكن فوجي الجميع بتجهيزات اهل العروسة فوق الوصف حيث تجمع عدد من الشباب يزيد عن 15 شاب بملابس الإطفاء أو ما شابه واحيانا بدون ملابس علويه، وقاموا بتجهيز ما يزيد عن 15 طفاية حريق وايضا 2 أنبوبة بوتوجاز لعمل العروض للالوان والابخرة.



ووصف الاهالي المشهد بانه يعد مقطع يبداو بتمثيل مشاهد من مسلسلات البلطجة والترهيب في صورة احتفالات تركيبة صعبة ولكن هذا ما حدث.



حتي جاءت اللحظة المرعبة لكل الحضور حيث انطلقت طفاية من يد أحد الشباب وطارت من يده انصدمت باسفل بلكونة منزل ويقطت علي رأس فتاة لا تتعدي 20 عاما وبعدها علي فتاة اخري، واحد الشباب المشارك في الاحتفال، وانقلب الفرح والاحتفال بكارثة لم يتمني احد ان يراها او يسمع عنها.



وعلي الفور تم نقل المصابين لمستشفي ميت غمر العام بدقادوس بالعناية المركزة.



حالة الفتاتان ضحايا حادث الشوار الاليم وتطاير طفاية الحريق بقرية أتميدة، بعد التواصل مع زويهم

حاله "نور "مبدأيا كسور فى الجمجمة وتجمعات مائيه على المخ وتحتاج عمليه بعد فتره وجيزه، ولا زالت غير مستقره.



وحالة" مياده " كسور خارجيه وداخليه وتجمعات دمويه وتجمعات مائيه وتحتاج عمليات مستعجله ولكن صعبه فى ظل عدم الاستقرار للحاله.



وتحرر عن ذلك المحضر الازمز، وتمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهم وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات