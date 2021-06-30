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مراد مكرم عن أنسي سويرس : ساب وراه كميه مهولة من الأعمال الناجحة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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مراد مكرم عن أنسي سويرس : ساب وراه كميه مهولة من الأعمال الناجحة
ودع الفنان مراد مكرم رجل الأعمال أنسي سويرس الذي رحل عن عالمنا أمس بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه:" رجل أعمال وطني صعيدي، أعاد بناء امبراطوريته مرتين، وده من أصعب ما يكون، وساب وراه كميه مهوله من الأعمال الناجحة على يد أبناءه وكمية لا حصر لها من أعمال الخير". 


أضاف :" الله يرحمك ويحسن إليك م.انسي ساويرس". 


يذكر أن أنسي سويرس قد توفي أمس عن عمر يناهز91 عامًا وقد ودعه عدد كبير من رجال الأعمال والفنانين. 

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