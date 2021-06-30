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إيطاليا تسحب آخر جنودها من أفغانستان

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:31 ص
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
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استكملت إيطاليا إحدى أكثر القوى الغربية تواجداً في أفغانستان، اليوم الأربعاء، عملية سحب آخر جنودها في اطار الانسحاب السريع لقوات حلف شمال الأطلسي.

 

وأصدر وزير الدفاع لورنزو جويريني، بيانًا ذكر فيه: "انتهت مهمة البعثة الإيطالية في أفغانستان مساء أمس (الثلاثاء) رسمياً".

 

وقال وزير الدفاع الإيطالي:  "لكن التزام المجتمع الدولي، بدءا بإيطاليا، تجاه أفغانستان لا يتوقف عند هذا الحد. سيستمر في أشكال أخرى من تعزيز التعاون إلى التنمية ودعم المؤسسات الجمهورية الافغانية".

 

وكانت آخر وحدة إيطالية قوامها بضع عشرات من الجنود، غادرت هرات (غرب أفغانستان) ووصلت إلى مطار بيزا (غرب إيطاليا).

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