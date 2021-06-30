محافظ بورسعيد يهنئ السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو



هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.



وقدم "محافظ بورسعيد "، أسمى معانى التهنئة القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة، بهذه المناسبة العظيمة، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا لسيادته دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.





كما هنأ اللواء عادل الغضبان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الدفاع، والسيد وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو العظيمة.



وأكد "محافظ بورسعيد " أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثآ عظيمآ فى تاريخ مصر، والذي انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ضد قوى الشر، فى مشهد حضارى يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذى لاطالما أراد الشعب المصرى تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر في بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبناءها



وأعرب "المحافظ " عن فخره بالإنجازات والانتصارات التى حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة فخامة الرئيس السيسى والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيآ على جهود الحكومة المصرية والتى تواصل العمل ليلا ونهارآ لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيآ الاستمرار فى تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار.