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وزيرة الصحة تكشف موعد انطلاق حملة تصنيع مشتقات البلازما (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنا من توقيع عقد كبير مع الشركات الدولية لتنفيذ المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما، وتم تجهيز 10 مراكز لجمع البلازما، وسوف يصلوا لـ 20 مركز بنهاية العام، كما أن جميع مستشفيات حياة كريمة سيكون بها مركزا لتجميع البلازما.

وأضافت هالة زايد، خلال تصريحات على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع تبدأ 15 يوليو المقبل، لافتة إلى أن تصنيع المشتقات هامة جدًا؛ لكونها منقذة للحياة وهي بالغة الحساسية وأسعارها مرتفعة جدًا، ويتم استيراد 100% منها سنويًا، ولو توقف الاستيراد لأي سبب سينتج عن ذلك فقدان أرواح.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الحملة الإعلامية والإعلانية للمبادرة سوف تنطلق 10 يوليو المقبل، لافتة إلى أن دول قليلة في العالم هي التي تمكنت من دخول هذا المجال للتصنيع.

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