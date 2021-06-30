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صحة كفر الشيخ: رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات استعداداً للإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيلة الوزارة، رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات بكافة ربوع المحافظة بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، إذ شمل ذلك وقف الأجازات في فترة رفع درجة الإستعداد، وتشكيل غرفة إدارة أزمات في كل مستشفى، وتشكيل فريق طوارئ في كل مستشفى، وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات في تخصصات الجراحة والعظام والحالات المستقرة لحين الإنتهاء من رفع درجة الإستعداد.

وأضافت سلام، أنه قد تم التنبيه بالتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكل منشأة، والتأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات كافية، وشمل ذلك أيضا التأكيد على سرعة الإبلاغ عن المصابين فور وصولهم إلى المستشفى، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية للعمل في حالة الطوارئ، وتجهيز فرق إنتشار سريع بكل مستشفى والتأكد من وجود أطباء وفنين الأقسام المعاونة ( أشعة ومعمل وبنك دم ).

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن ذلك جاء في إطار حرص منظومة الصحة بكفرالشيخ على سلامة المواطنين وذلك للإستعداد للإحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، مقدمة التهنئة للقيادة السياسية بهذة المناسبة وتحية شكر وتقدير للجنود البواسل القائمين على حماية البلاد، وتحية إعزاز لأرواح الشهداء، متمنية دوام الأمن والأمان والإستقرار لمصر وأن تظل راية التقدم دائما مرفوعة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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