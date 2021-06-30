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الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات الأهلي مع سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي لضم الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وحسب المصدر ، فإن سيرينو دخل قائمة المرشحين للانضمام للأهلي خلال الميركاتو المقبل، رغم تراجع مستواه مع فريقه هذا الموسم.


وأضاف، أن ترشيحه بناء على طلب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، موضحا أن قيمة الصفقة لن تكلف خزينة الأهلي أكثر من مليون ونصف يورو.


ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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