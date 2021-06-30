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إيفرتون يقترب من الإعلان عن تعيين رفائيل بينيتز مدرباً للفريق

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت تقارير بريطانية أن إيفرتون اقترب من الإعلان عن تعيين مدرب ليفربول السابق رفائيل بينيتز، بعدما توصل لاتفاق بالارتباط بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويبحث إيفرتون عن مدربه الخامس في خمس سنوات بعدما قرر كارلو أنشيلوتي، الذي قاده لاحتلال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، العودة إلى ريال مدريد لخوض تجربة ثانية.

وأثارت المفاوضات مع بينيتز (61 عاماً) انقساماً بين المشجعين بعدما سبق للمدرب الإسباني أن وصف جار ليفربول في المدينة "بالنادي الصغير" عقب تعادل سلبي في أنفيلد في فبراير (شباط) 2007.

وتحقق شرطة مرسيسايد في لافتة مكتوب عليها "نحن نعرف أين تقيم ولا توقع" بالقرب من منزل عائلة بينيتز الذي يعيش في المنطقة منذ توليه تدريب ليفربول في 2004.

وكان وليام إدواردو باركلاي، الذي ساهم في تأسيس إيفرتون منذ أكثر من 100 عام ثم نادي ليفربول لاحقاً، هو الوحيد الذي تولى تدريب الناديين الغريمين في المدينة.
وتولى بينيتز تدريب ليفربول لست سنوات وحتى 2010، وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي، كما نال لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2013 كمدرب مؤقت.

وسبق لبينيتز أيضاً قيادة نابولي وريال مدريد، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب نيوكاسل يونايتد في مارس (آذار) 2016، لكنه رحل بسبب خلافات مع مايك آشلي مالك النادي في 2019.

وانتقل المدرب الإسباني للعمل في الصين لكنه رحل في يناير (كانون الثاني) الماضي بداعي وجود صعوبات تتعلق بجائحة كوفيد-19.

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في الدوري الإنجليزي رفائيل بينيتز التدريب

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