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بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بدأت الأجهزة المختصة، إزالة أثار حادث قطار منوف، لعودة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وتوقفت حركة القطارات صباح اليوم الأربعاء بمحافظة المنوفية على الخط الفرعى «طنطا - القاهرة» بسبب خروج جرار قطار روسى عن القضبان بمحطة سكة حديد منوف.

كان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطارًا من ادارة شرطة النجده يفيد باصطدام قطار رقم 546 بلودر لودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير مخصصه للعبور إلا ان سائق القطار تدخل فى الوقت المناسب وحال دون وقوع كارثه محققه، هذا وقد تم إزالة آثار الحادث وبدأت حركة سير القطارات فى الانتظام من جديد.

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