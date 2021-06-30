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محافظ القليوبية: إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بمنطقة العكرشة بالخانكة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم، مع عدد من أساتذة المركز القومي للبحوث لدراسة إنشاء مجمع صناعي لصناعات البلاستيك بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، بهدف تجميع ورش البلاستيك المقامة بمدينة الخصوص بمنطقة العكرشة، بمشاركة الاتحاد الأوروبي بالدعم الفني وتمويل يقدر بنحو 70 مليون جنيه، مع الوضع في الاعتبار تقنين وتوفيق أوضاع أصحابها والمنقولين إليها.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المناطق الصناعية بها، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، وتحويل هذه الورش إلى مركز صناعي متطور صديق للبيئة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة من ورش إعادة تدوير البلاستيك، حفاظًا على صحة المواطنين وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تحرص على تطوير وتنمية المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها وتوفير جميع التسهيلات للمستثمرين ما دام يتوافر عنصر الجدية.

من جانبه أكد الهجان أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية للوصول إلى إطار قانوني للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن لتوفيق أوضاع أصحاب ما يزيد عن 250 ورشة مختلفة لإعادة تدوير البلاستيك ودعمهم من خلال التسهيل في إجراءات إصدار التراخيص وتطوير ورشهم بما يتوافق مع أحدث الأساليب التكنولوجية وتذليل أي عقبات تقف أمامهم.

وشارك بالاجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والدكتورة فجر عبدالجواد والدكتور طارق تمراز بالمركز القومي للبحوث، كما شارك بالاجتماع المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وهانم البيطار مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة البيئة وأحمد مصطفى أخصائي بالمكتب الفني.

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