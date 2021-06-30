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الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لتفعيل مبادرة كلنا واحد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، إستهدفت عدة قرى بنطاق محافظتى (القليوبية - بورسعيد)، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.
   
وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وجاء ذلك، استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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