ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة العلامات الإرشادية على الطرق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو تمكنت من ضبط ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق، ومحمل عليها (عدد ١٤ عامود ألومونيوم مخصصين لوضع العلامات الإرشادية على الطرق - مقص معدنى، وير حديدى - أجنة حديدية - مطرقة ).



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بسرقة الأعمدة المشار إليها بإسلوب (القص) من المنطقة محل الضبط بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



