القوى العاملة: تعيين 891 شابا منهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة بالغربية

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 891 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3339 شابًا، كما تم توفير 940 فرصة عمل.



وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 833 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 33 بمنشآت القطاع الخاص.



وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 314 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 120 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا، وتلقي 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 5 شكاوى منها، وتبقى 5 شكاوي ما زالت تحت البحث، فضلًا عن بحث 55 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.



وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ 8000 جنيه، و4 منحة لإجراء عمليات جراحية بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ 15 عاملا بمبلغ 3000 جنيه، فضلًا عن صرف 20 ألف جنيه منحتى وفاة لورثة عالمين متوفيين.



أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 466 منشأة وإعادة التفتيش على 644 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 237 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 52 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 566 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).



