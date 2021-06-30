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وثائقي يوضح حجم الإنجاز بـ"حياة كريمة" وانعكاسه على المصريين (فيديو)
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:56 ص
رقية جمال
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" ضمن احتفالية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فيلما وثائقيا يوضح حجم الإنجاز الذي تم ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لتطوير الريف المصري، والجهود التي قامت بها الدولة لتنفيذه وانعكاس المشروع على المصريين.
واستعرض الفيلم الوثائقى آراء بعض أهالي قرى الريف المختلفة الذين ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياتهم للأفضل، بعد تطوير منازلهم والقرى التي يقيموا بها.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.
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