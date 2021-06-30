وثائقي يوضح حجم الإنجاز بـ"حياة كريمة" وانعكاسه على المصريين (فيديو)

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" ضمن احتفالية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، فيلما وثائقيا يوضح حجم الإنجاز الذي تم ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف لتطوير الريف المصري، والجهود التي قامت بها الدولة لتنفيذه وانعكاس المشروع على المصريين.





واستعرض الفيلم الوثائقى آراء بعض أهالي قرى الريف المختلفة الذين ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في تغيير حياتهم للأفضل، بعد تطوير منازلهم والقرى التي يقيموا بها.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



