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ضبط أحد الأشخاص لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص في القاهرة
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:57 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته سلاحا ناريا.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته ( سلاح نارى "بدون ترخيص" - عدد من الطلقات من ذات العيار).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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