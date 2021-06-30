مقتل عدد كبير من المدنيين والجنود في تيجراي بإثيوبيا

أعلن مسؤول إثيوبي، اليوم الأربعاء، أن عددًا كبيرًا من المدنيين والجنود قتلوا في الصراع الدائر بإقليم تيجراي.

وفي تصريحات صحفية، قال المتحدث رضوان حسين: "إثيوبيا تتعرض لهجوم من الخارج" بسبب الصراع.

وكانت الحكومة الاتحادية، أصدرت بيانًا يوم الاثنين، مع تواتر تقارير عن وصول قوات تيجراي إلى وسط مدينة مقلى عاصمة الإقليم، تعلن فيه وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري على الفور.