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المعمل الجنائى يعاين حريق شقة المرج وإصابة ومصرع طفلين

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومصرع شقيقته الرضيعة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحصر التلفيات والخسائر والتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى مفاده نشوب حريق بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المرج، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة طفلة رضيعة مختنقة بالدخان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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