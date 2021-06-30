تفاصيل لقاء "العسومي" بأعضاء البرلمان البحريني

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أعضاء مجلس النواب البحريني النائب عبد الله ابراهيم الدوسري والنائب بدر سعود الدوسري، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة وذلك على هامش زيارتهم التي يجرونها حاليا للقاهرة على خلفية تكريمهم من البرلمان العربي.





كما رحب "العسومي"، بالنائبين مشيدًا بجهودهم المخلصة والفعالة في مجلس النواب البحريني من خلال تكريس طاقاتهم وطموحاتهم لخدمة الوطن والعمل على كل ما من شأنه تحقيق رفعة المجتمع البحريني ودعم المسيرة التنموية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وفي ظل دعمه اللامحدود للكوادر الوطنية.



