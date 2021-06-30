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تفاصيل لقاء "العسومي" بأعضاء البرلمان البحريني
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:02 م
هالة الشحات
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استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أعضاء مجلس النواب البحريني النائب عبد الله ابراهيم الدوسري والنائب بدر سعود الدوسري، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة وذلك على هامش زيارتهم التي يجرونها حاليا للقاهرة على خلفية تكريمهم من البرلمان العربي.
كما رحب "العسومي"، بالنائبين مشيدًا بجهودهم المخلصة والفعالة في مجلس النواب البحريني من خلال تكريس طاقاتهم وطموحاتهم لخدمة الوطن والعمل على كل ما من شأنه تحقيق رفعة المجتمع البحريني ودعم المسيرة التنموية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وفي ظل دعمه اللامحدود للكوادر الوطنية.
ومن جانبهم اعربوا أعضاء مجلس النواب البحريني عن تقديرهم لرئيس البرلمان العربي وللجهود المقدرة التي يبذلها من أجل دعم العمل العربي المشترك ودعم الاشقاء العرب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدين بالطفرة غير المسبوقة لنشاط البرلمان العربي تحت قيادة عادل بن عبد الرحمن العسومي وتفاعله مع البرلمانات الوطنية والإقليمية.
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