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"من أنضف الأشخاص اللي موجودين على الأرض".. بهذه الكلمات أحمد فلوكس يدعم حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة للفنان حسام حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد أزمتهما الأخيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد فلوكس صورة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعلق عليها قائلاً:"من أنضف وأرقى وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين على الأرض، ربنا يحفظك ويحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم ويبعد عنكم ولاد الحرام".

وجاء ذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي مُسرب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، كشف فيه عن تخطيطه لزواج نجله من أخرى، وذلك من أجل الإنجاب، إضافة إلى حديثه عن أن والدته لا تحب زوجته شيرين عبد الوهاب وتعتبرها من طبقة مختلفة عن الطبقة التى تنتمى لها وغيرها من الأمور الشخصية.

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