في الذكري الثامنة.. ماذا قال نجوم الفن عن ثورة 30 يونيو؟

تحررت مصر من إرهاب جماعة الإخوان التي وقعت فيه كفريسة لهم لمدة عاماً، ولكن اجتمع في النهاية الشعب علي قلب رجلاً واحداً للتخلص منه، وفي ظل هذا كان للإعلام والفن دور قوي في تلك الفترة حيث وقفوا بجانب الشعب بمظاهرة 30 يونيو وطالبوا بالرحيل وبالتزامن مع الذكري الـ8 للثورة إليكم أبرز ما قاله الفنانين عن الثورة:"





قال الفنان طارق لطفي أن يوم عودة مصر للمصرين هو نفس اليوم الذي ثار فيه الشعب علي الكذب والخيانة لتعود مصر إلي النصر بشكل قوي وتخرج بالصورة المناسبة وختم " تحيا مصر"







كما صرحت الفنانة ندي بسيوني في جميع حوارتها وأكدت علي أن ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للشعب بكل فئات أو شرائح وظائف المختلفة من رجال الشرطه والجيش والقضاء، كلنا خرجنا هذا اليوم لندافع عن بلادنا.



وأكد النجم أحمد عز أن مصر شهدت، بعد الثورة العديد من الإنجازات فى شتى المجالات: الفنية والاقتصادية والثقافية والسياسية أيضًا، وتحققت طفرات على مستوى البنية التحتية من إنشاءات وتوسعات وطرق وكبارى، ومشاريع استثمارية ضخمــة فى كل ربوع مصر ومحافظاتها.





وقال أحمد عز: "علاقات مصر الخارجية أيضًا مع كل دول العالم شهدت تطورت تطور كبير أما فيما يخص الفن، فمصر نجحت، فى أن تعيد لها الريادة الفنية مرة أخرى، مع تقديم أعمال وطنية ضخمة ومهمة ساهمت بشكل كبير فى زيادة وعى المواطنين والوطــن العربى كله تجاه ما شهدته مصر علــى مدار السنــوات الأخيرة، ومن بينها مسلسل هجمة مرتــدة ومسلســل الاختيار الجزء الثانى وفيلم الممر"





وآخرهم كانت الفنانة سمية الخشاب حيث قالت:" مصر شهدت تطور كبير في كل المجالات وساعد هذا علي زيادة الاستثمارات وكذلك حدث تحسن في مجال الصحة بعد الثورة مضيفة إلي أنها شهدت هذه الأمور بنفسها.