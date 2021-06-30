Advertisements

في الذكري الثامنة.. ماذا قال نجوم الفن عن ثورة 30 يونيو؟

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements
تحررت مصر من إرهاب جماعة الإخوان التي وقعت فيه كفريسة لهم لمدة عاماً، ولكن اجتمع في النهاية الشعب علي قلب رجلاً واحداً للتخلص منه، وفي ظل هذا كان للإعلام والفن دور قوي في تلك الفترة حيث وقفوا بجانب الشعب بمظاهرة 30 يونيو وطالبوا بالرحيل وبالتزامن مع الذكري الـ8 للثورة إليكم أبرز ما قاله الفنانين عن الثورة:"


قال الفنان طارق لطفي أن يوم عودة مصر للمصرين هو نفس اليوم الذي ثار فيه الشعب علي الكذب والخيانة لتعود مصر إلي النصر بشكل قوي وتخرج بالصورة المناسبة وختم " تحيا مصر"



كما صرحت الفنانة ندي بسيوني في جميع حوارتها وأكدت علي أن ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للشعب بكل فئات أو شرائح وظائف المختلفة من رجال الشرطه والجيش والقضاء، كلنا خرجنا هذا اليوم لندافع عن بلادنا.

وأكد النجم أحمد عز أن مصر شهدت، بعد الثورة العديد من الإنجازات فى شتى المجالات: الفنية والاقتصادية والثقافية والسياسية أيضًا، وتحققت طفرات على مستوى البنية التحتية من إنشاءات وتوسعات وطرق وكبارى، ومشاريع استثمارية ضخمــة فى كل ربوع مصر ومحافظاتها.


وقال أحمد عز: "علاقات مصر الخارجية أيضًا مع كل دول العالم شهدت تطورت تطور كبير أما فيما يخص الفن، فمصر نجحت، فى أن تعيد لها الريادة الفنية مرة أخرى، مع تقديم أعمال وطنية ضخمة ومهمة ساهمت بشكل كبير فى زيادة وعى المواطنين والوطــن العربى كله تجاه ما شهدته مصر علــى مدار السنــوات الأخيرة، ومن بينها مسلسل هجمة مرتــدة ومسلســل الاختيار الجزء الثانى وفيلم الممر"


وآخرهم كانت الفنانة سمية الخشاب حيث قالت:" مصر شهدت تطور كبير في كل المجالات وساعد هذا علي زيادة الاستثمارات وكذلك حدث تحسن في مجال الصحة بعد الثورة مضيفة إلي أنها شهدت هذه الأمور بنفسها. 

أخبار تهمك

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعة و 18 دقيقة

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ 36 دقيقة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 13 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

منذ 41 دقيقة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 12 ساعة

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

07:33 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

11:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة