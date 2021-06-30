ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

يلتقي النادي الأهلي بنظيره بيراميدز، يوم الخميس الموافق 1 يوليو القادم، على ملعب الأهلي السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.





وسيدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، ليخطف بذلك بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4- صفر من مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وضرب الأحمر موعدا مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويتواجد الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويتبقى له 8 مؤجلات، فيما يأتي الزمالك في الصدارة برصيد 61 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.





وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميز:-





1- نادي الزمالك 61 نقطة

2- المصري 43 نقطة

3- النادي الأهلي 41 نقطة

4- سموحة 40 نقطة

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة

6- إنبي 37 نقطة

7- مصر المقاصة 36 نقطة

8- الإسماعيلي 35 نقطة

9- الجونة 35 نقطة

10- طلائع الجيش 34 نقطة

11- بيراميدز 34 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

13- غزل المحلة 31 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- أسوان 24 نقطة

16- وادي دجلة 19 نقطة

17- البنك الأهلي 22 نقطة

18- الإنتاج الحربي 17 نقطة



