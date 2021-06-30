واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط (1541) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (5 طن لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.





ضبط (1،5 طن "مفروم لحوم– مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.





ضبط (7،25 طن ملح سياحات) معبأ داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغرض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية.





ضبط (3،5 طن "جبن أبيض- جبن مثلثات") معبأة داخل صفائح وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.





ضبط (2،85 طن مكرونة معبأة داخل عبوات - 1140 عبوة زيت طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.





ضبط (20850 قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر- سنون أنسولين- خافض لسان- شكاكة") بدون مستندات ومجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.





ضبط (291000 قطعة "أجزاء لمبة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 200000 قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى- 90000 قطعة عبوة كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"- واحد ماكينة خط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.





ضبط (5 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد بنوك التنمية الزراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية.. قدرت بقيمة مالية 15575 جنيهًا)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية ) بمحافظة البحيرة.





ضبط (5 طن أسمدة زراعية "بدون مستندات " مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.





ضبط (3 طن مبيدات زراعية "بدون متستندات" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.





واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء ولقد أسفرت عن ضبط عدد (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13704) عبوة سجائر.



