Advertisements

ضبط 1541 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط (1541) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (5 طن لحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1،5 طن "مفروم لحوم– مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7،25 طن ملح سياحات) معبأ داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغرض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام) بمحافظة الغربية.

ضبط (3،5 طن "جبن أبيض- جبن مثلثات") معبأة داخل صفائح وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (2،85 طن مكرونة معبأة داخل عبوات - 1140 عبوة زيت طعام) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (20850 قطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر- سنون أنسولين- خافض لسان- شكاكة") بدون مستندات ومجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (291000 قطعة "أجزاء لمبة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج- 200000 قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى- 90000 قطعة عبوة كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"- واحد ماكينة خط إنتاج) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد بنوك التنمية الزراعى محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية.. قدرت بقيمة مالية 15575 جنيهًا)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية ) بمحافظة البحيرة.

ضبط (5 طن أسمدة زراعية "بدون مستندات" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (3 طن مبيدات زراعية "بدون متستندات" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء ولقد أسفرت عن ضبط عدد (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (13704) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 23 ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي عن التعديات: "محدش يقولي مجتش على البيت بتاعي" (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

منذ 40 دقيقة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

07:33 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة