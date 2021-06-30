السيسي: ثورة 30 يونيو استعادت بها مصر هويتها الوطنية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إننا نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا، التي استعادت بها مصر هويتها الوطنية، وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع ان إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة.



