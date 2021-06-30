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رجال الشرطة يشاركون في حملات التبرع بالدم بمديريتى أمن الأقصر وبنى سويف

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت مديريتى أمن ( الأقصر، بنى سويف ) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملات للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بالمديريتين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وجاء ذلك، في إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.
      

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