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المحافظ يهنئ أبناء بورسعيد بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أسمى معانى التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وأكد " محافظ بورسعيد " أن هذه الذكرى تعيد فى أذهاننا إرادة الشعب المصرى القوية، والتى تقف دائما ضد قوى الشر وأعداء الوطن، مشيرآ إلى أن "ثورة الثلاثون من يونيو " عبرت عن قوة وإرادة وتلاحم الشعب المصرى، وأكدت للعالم أجمع أن المصريين قادرين على تحدى الصعاب وتحقيق الإنجازات، كما عبرت عن ثقة الشعب الدائمة والتفافه حول القوات المسلحة، الدرغ الأول والحامى للبلاد.

وأشار "المحافظ " إلى أن الدولة المصرية حققت خلال سبع سنوات إنجازات وانتصارات عملاقة فى كافة الاتجاهات، وفى زمن قياسى، واصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى والحكومة المصرية وإرادة أبناء الوطن، مؤكدا على أهمية التعاون سويآ للاستمرار فر تحقيق المزيد من التطور والتنمية والتقدم لمصر وأبناءها وأن تكون كل أعوامنا انتصارات وإنجازات.

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