رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية وخطة تأمين طبي استعدادا لاحتفالات 30 يونيو

صرح اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت استعدادتها لاحتفالات 30 يونيو، بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة.





وكما أكد وكيل صحة الدقهلية على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها، كما اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء، وأن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة مكي للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات.





وكما تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وأكد على التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات، وهنأ جموع الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.



