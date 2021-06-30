Advertisements

رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الدقهلية وخطة تأمين طبي استعدادا لاحتفالات 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
صرح اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأن مديرية الصحة بالدقهلية أنهت استعدادتها لاحتفالات 30 يونيو، بوضع خطة تأمين طبى شاملة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للفريق الطبى على مستوى مديرية الصحة.

وكما أكد وكيل صحة الدقهلية على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة فى حال الحاجة إليها، كما اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء، وأن مديرية الصحة قامت بإعداد غرفة الأزمات بالمديرية برئاسة مكي للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات.

وكما تم التنسيق مع هيئة اسعاف الدقهلية لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة وأماكن التجمعات، وأكد على التنسيق مع المستشفيات الجامعية لسهولة إجراء الخدمات الطبية فترة الاحتفالات، وهنأ جموع الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ يوم

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

منذ 8 دقائق

الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

منذ ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 ص

بدء إزالة آثار حادث قطار منوف

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

10:06 ص

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

11:04 ص

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

07:33 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة