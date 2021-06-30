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رئيس الوزراء يفتتح الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمركز الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، يرافقه عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار الكتاب والمثقفين.


ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء حولة تفقدية بالمعرض عقب افتتاحه، لمناقشة العارضين والاستماع إلى مطالبهم ومدى تسهيل إجراءات مشاركتهم، والذي شارك فيه أكثر من 800 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، وينتظر الوسط الثقافي إعلان الفائزين بجوائز المعرض في الدورة الجديدة.

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