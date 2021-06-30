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الأجهزة الأمنية تشن حملة أمنية إستهدفت مصانع ومخازن غير مرخصة لإعادة تدوير المخلفات الطبية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية فـى هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت عن ضبط الآتى:عدد ( 7 ) مخازن "غير مرخصة " لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا، وعدد ( 3 ) كسارات بلاستيك " غير مرخصة  " والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا.

هذا وقد بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة على النحو التالى:( 84 طن ) مواد خام من المخلفات والنفايات البلاستيكية الخطرة " عبوات مبيدات آفات زراعية فارغة " والمحظور إعادة تدويرها، و( 78 طن ) نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات " جميعها مُدممة وسابقة الإستخدام "، و( 59 طن ) مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية " جميعها متهالكة وسبق إستخدامها ومحظور إعادة تدويرها " .

( 30 طن ) من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية " فوارغ عبوات مشروبات غازية ومحظور إعادة تدويرها "

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

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