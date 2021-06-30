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ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:20 م
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (أقمشة- بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1341) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (179) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1341) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (179) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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