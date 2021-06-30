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عقب خروجهم من الامتحان.. طلاب يشعلون النيران في أحد الفصول بالغربية (صور)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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كشفت مصادر مطلعة من داخل مديرية التربية والتعليم في الغربية، عن أن عدد من طلاب دبلوم التجارة بمدرسة مدينة العمال التابعة لمنطقة غرب المحلة الكبرى التعليمية قاموا بتكسير محتويات أحد الفصول وإشعال النيران فيه، وذلك عقب خروجهم من الامتحان.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بقيام عدد من طلاب دبلوم التجارة بتكسير محتويات أحد الفصول واشعال النيران فيه.

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة للتحقيق فى الواقعة.
عقب خروجهم من الامتحان.. طلاب يشعلون النيران في أحد الفصول بالغربية (صور)
عقب خروجهم من الامتحان.. طلاب يشعلون النيران في أحد الفصول بالغربية (صور)
عقب خروجهم من الامتحان.. طلاب يشعلون النيران في أحد الفصول بالغربية (صور)
عقب خروجهم من الامتحان.. طلاب يشعلون النيران في أحد الفصول بالغربية (صور)

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