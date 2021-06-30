السيسي: وعي الشعب ساهم في دعم جهود الدولة لبناء وطنا قويا متقدما (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قواتها الشامل على مدار السنوات الماضية سواء الإرهاب التي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة واجهت أيضًا التحدي الأكبر والأخطر وهو بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة.



