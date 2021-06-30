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السيسي: وعي الشعب ساهم في دعم جهود الدولة لبناء وطنا قويا متقدما (فيديو)
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:22 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قواتها الشامل على مدار السنوات الماضية سواء الإرهاب التي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة واجهت أيضًا التحدي الأكبر والأخطر وهو بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة.
وأكد، أن وعي الشعب المصري ومخزونه الحضاري ساهم في دعم جهود الدولة للمضي قدمًا نحو المسار الذي اخترناه معًا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق الشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، كخطوة لتغيير واقع الحياة في مصر لما نفخر به.
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