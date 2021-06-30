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السيسي: نسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب التي طال انتظارها (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تطلعات الشعب التي طال انتظارها، حيث تم إطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، إلى جانب تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر وجدت طريقها للتنمية الحقيقة مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح؛ لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة.

وأكد، أننا علينا جميعًا مواصلة بذل الجهود المضاعفة للتغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم في ظل جائحة كورونا، موضحًا أننا حققنا انجازات واضحة في هذا المقام شهدت لها جميع المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية من خلال المسار المتوازن الذي سلكته الحكومة للتعامل مع الازمة، معربًا عن ثقته في أن ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر المخلصين الأوفياء كفيل بالاستمرار في هذا النهج المتوازن من أجل تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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