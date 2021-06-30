السيسي: نسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب التي طال انتظارها (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تطلعات الشعب التي طال انتظارها، حيث تم إطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، إلى جانب تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر وجدت طريقها للتنمية الحقيقة مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح؛ لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة.



