الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 إلى الإثنين 5 يوليو 2021.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.





كما تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة، ويرجع ذلك امتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.



