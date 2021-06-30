لويس إنريكي يعلن جاهزية ثلاثي إسبانيا لمواجهة سويسرا

بعد تأهله لدور الثمانية ببطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بفوز درامي على كرواتيا (5-3) في ثمن النهائي، بدأ منتخب إسبانيا تحضيراته دون راحة، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب (بيتروفسكي) بمدينة سان بطرسبرج الروسية.





وذلك استعدادا للمواجهة المهمة أمام سويسرا، يوم الجمعة المقبل، من أجل مقعد في نصف النهائي.





وبعد ساعة ونصف من الوصول للمدينة الروسية، أجرى "الماتادور" جلسة استشفائية شارك فيها جميع اللاعبين المتاحين، بمن فيهم سرجيو بوسكيتس، وخوسيه لويس جايا، ودافيد دي خيا، الذين عانوا من مشاكل مختلفة خلال الأيام الأخيرة.





وأكد لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا، أن الثلاثي سيكون جاهزا لمباراة سويسرا.





وقال إنريكي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي "اللاعبون الثلاثة يعانون من إصابات عضلية، نتيجة المجهود البدني والذهني".





وتابع "هذا أمر طبيعي ومنطقي.. جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة قادرون على المشاركة، والأداء لن يتأثر مطلقا، وهذه ضمانة للاستمرار في البطولة.. سنستعيد جميع اللاعبين، وسنحدد التشكيل الأمثل للمباراة".



