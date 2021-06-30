حسم الفريق الأولكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي برباعية نظيفة في نصف نهائي البطولة الأفريقية.





موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا 17 يوليو المقبل بالمغرب.





وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الماضية للبطولة على حساب الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما 27 نوفمبر الماضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب السلام.