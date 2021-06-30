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طقس البحرين.. حار نهارا وهذه درجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 30-6-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

حالة الطقس في البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون حاراً خلال النهار ورطب احياناً.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد وتصبح شمالية شرقية وتصل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.
 
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.
 
درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.
 
الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.

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