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موسيماني يرحب باستمرار نجم الأهلي الشاب في الإعارة بالموسم الجديد

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باستمرار فارس طارق في الإعارة بالموسم الجديد.

ويتواجد طارق نجم الأهلي الشاب ضمن صفوف مصر للمقاصة، على سبيل الإعارة ويقدم مستويات مميزة مع فريقه بالموسم الجاري.

وكان الفريق الفيومي، أبدى رغبته في التوقيع مع اللاعب بصفة نهائية أو تجديد إعارته، في ظل امتلاك طارق العديد من العروض الأخرى.

ويمتلك فارس طارق ظهير أيمن الفريق، عرضًا من جانب نادي المقاولون العرب، لتدعيم الجهة اليمنى، حيث يرغب عماد النحاس المدير الفني، في الاستعانة به بالموسم الجديد.

وجاء ترحيب موسيماني باستمرار اللاعب في إعارته، خاصةً بعد التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل، بالإضافة إلى وجود محمد هاني في الجبهة اليمنى، وهو ما يصعب عودته.

كما يرغب المدير الفني، في استمرار فارس طارق في الإعارة موسمين على الأقل، خاصةً في ظل صغر سنه واحتياجه لكسب مزيد من الخبرات.

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