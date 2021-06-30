موعد البرازيل وتشيلي في دور ال8 من كأس كوبا أمريكا

يترقب عشاق كرة القدم المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرازيل وتشيلي المقرر لها فجر السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل.









وتنطلق مباراة البرازيل مع تشيلي في تمام الثانية فجر السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام على استاد "أولمبيكو بيدرو لوديفيكيو" ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا.









وستقوم قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 5 Max" يوم السبت المقبل 3 يوليو.



