عالم الصحراء حسام شوقي ضيف "حدوتة مصرية" في إذاعة الشرق الأوسط

يستضيف برنامج "حدوتة مصرية"، يوم الخميس القادم 1 يوليو، العالم الدكتور حسام شوقي نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، وقائد الفريق الوطني لتحلية المياه ومدير مركز التميز المصري لتحلية المياه.





يتحدث العالم المصري عن نشأته وجذوره، ومسيرته العلمية، وأبحاثه المحلية والدولية، والتحاقه للعمل بمركز بحوث الصحراء، وخدمته في المناطق الصحراوية والحدودية.





كما يتحدث أيض.ا عن مستقبل تحلية المياه في مصر، والطفرات التي شهدها هذا المشروع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





ويتناول اللقاء، اهتمام الدولة بتصنيع خطوط إنتاج وأغشية تحلية المياه محليًا، وأيضًا توطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال باستخدام الطاقة الشمسية.





قائد الفريق الوطني لتحلية المياه يتحدث أيضًا عن أهمية العمل الجماعي، ويسلط الضوء على الفريق الذي يرأسه ويضم خبراء وعلماء من كافة الوزارات المعنية بتحلية المياه.





كما يتطرق اللقاء إلى استخدامات مياه البحار والآبار بعد تحليتها، والمناطق المستفيدة منها.



