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خلال ٧ سنوات.. توفير 131 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة بقيمة 1,73 مليار جنيه بالفيوم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه تم توفير 131 ألف فرصة عمل بفتح مشروعات صغيرة ومتناهية صغر خلال الــ 7 سنوات الماضية، بقيمة 1،73 مليار جنيه، للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الفيوم، أن الانطلاق للجمهورية الجديدة، جاء نتاج جهد وعمل منقطع النظير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ـ خلال الـ 7 سنوات الماضية ـ للانتقال بمصرنا الغالية من المرحلة الحرجة إلى مرحلة بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه خلال تلك الفترة تم فتح 92 ألف و421 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بقيمة 1،73 مليار جنيه، وفرت 131 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة بالأسر الأولى بالرعاية، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة لمبادرة "مشروعك" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وتنوعت المشروعات من محلات للبقالة، وبيع علافة، وتجهيز منافذ بيع ملابس، وتريسكلات، وماكينات خياطة، ورؤوس ماشية، وغيرها من المشروعات.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات جاءت بواقع 4891 مشروعًا صغيرًا، بقيمة 638 مليون جنيه، وفرت 14 ألف فرصة عمل، و83 ألف و115 مشروعًا متناهي الصغر، بقيمة 872 مليون جنيه، وفرت 99 ألف فرصة عمل، فضلًا عن مبادرة مشروعك التى وفرت 4415 مشروعًا بقيمة 220 مليون جنيه، ووفرت 18 ألف فرصة عمل.

وأكد محافظ الفيوم أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا، في البحث عن فتح أبواب للرزق للشباب وللأسر الأولي بالرعاية مما يعينهم على مطالب الحياة، والعمل على أن يكون الإنسان منتجًا، وكذا تدريب أصحاب الكفاءة على الحرف اليدوية، وفتح مشروعات لهم، مشيرًا إلى التعاون البناء والمثمر بين القطاعات الحكومية كافة، للوقوف بجانب البسطاء والأولى بالرعاية.
خلال ٧ سنوات.. توفير 131 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة بقيمة 1,73 مليار جنيه بالفيوم
خلال ٧ سنوات.. توفير 131 ألف فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة بقيمة 1,73 مليار جنيه بالفيوم

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