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عاجل.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، عبر "فيس بوك" الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكيترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكدت، أن المصريون ضربوا في 30 يونيو المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية.

وأردفت أن المصريين أثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم.

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