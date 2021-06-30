دول عربية تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في عدة مدن، فيما أعلنت أخرى تقليصه، لعدة أيام بسبب موجة من الطقس شديد الحرارة.

وعطلت محافظات البصرة والنجف وديالي وذي قار وكربلاء والديوانية قرارات، الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية.

وقلصت محافظة صلاح الدين، الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تجاوزت 50 درجة مئوية، فضلاً عن الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي بسبب تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وتعرض عدد من المحطات وخطوط نقل الطاقة لعمليات تفجير من قبل جماعات إرهابية.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقيين، حذرت من الخروج من المنازل في أوقات الذروة بسبب موجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي ستستمر حتى السبت المقبل.